YB einen Monat ohne Hoarau

Guillaume Hoarau muss erneut eine mindestens vierwöchige Wettkampfpause einlegen. Dies teilte YB am Sonntagnachmittag mit. Der Stürmer hatte in der Woche zuvor im Spiel gegen Sion (3:2) einen Schlag auf den rechten Fuss erlitten. Die Knochenverletzung habe zur Folge, dass Hoarau während 3 Wochen auf eine Schiene angewesen ist. Ebenfalls nicht zur Verfügung in der Partie gegen den FC Zürich steht den Bernern – neben 6 Langzeit-Verletzten – Roger Assalé (Oberschenkelverletzung).

Kiwic erlitt Kreuzbandriss

Die Schweizer Nationalspielerin Rahel Kiwic wird mindestens sechs Monate ausfallen. Beim EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Litauen (3:0) zog sich die 28-jährige Innenverteidigerin in der Schlussphase einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu, wie der Verband bekannt gab. Kiwic, die beim Bundesligisten FFC Potsdam unter Vertrag steht, wird der Schweiz damit im dritten EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Thun gegen Kroatien nicht zur Verfügung stehen.