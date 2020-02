Legende:

Mühelos

Das Bild täuscht, denn schwer tat sich Bayern München beim 4:1-Sieg in Köln wahrlich nicht. Im Gegenteil. Der deutsche Rekordmeister führte nach 12 Minuten mit 3:0. Letztmals in einem Bundesligaspiel so früh ein solches Polster hatte sich der Klub im Januar 1973 herausgespielt.

Keystone