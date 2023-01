Der Tod von Pelé hat die Sportwelt bewegt. Diverse Sportstars würdigten die brasilianische Legende in den sozialen Medien:

Neymar: «Pelé hat alles verändert»

Ich würde sagen, dass der Fussball vor Pelé nur ein Sport war. Pelé hat alles verändert. Er verwandelte Fussball in Kunst, in Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen und vor allem den anderen eine Stimme. Sie verschaffte Brasilien Sichtbarkeit.

Kylian Mbappé: «Ruhe in Frieden, König»

Der König des Fussballs hat uns verlassen, aber sein Vermächtnis wird nie vergessen werden. R.I.P. König.

Cristiano Ronaldo: «Eine Inspiration für so viele Millionen»

Mein tiefes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Edson Arantes do Nascimento. Ein blosses Lebewohl für den ewigen König Pelé wird niemals ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, der die ganze Welt des Fussballs in diesem Moment ergreift. Eine Inspiration für so viele Millionen Menschen, eine Referenz von gestern, von heute, von immer. Die Zuneigung, die er mir stets entgegenbrachte, wurde in allen Momenten erwidert, die wir miteinander verbrachten, auch wenn wir weit voneinander entfernt waren. Er wird nie vergessen werden und sein Andenken wird für immer in jedem von uns Fussballfans bleiben. Ruhe in Frieden, König Pelé.

Lionel Messi: «Ruhe in Frieden»

Thiago Silva: «Für immer der König des Fussballs»

Für immer der König des Fussballs, die Legende! Ruhe in Frieden, Pelé. Du hast die Geschichte des Fussballs verändert. Dein Vermächtnis wird immer in unseren Herzen sein. Danke für alles!

Harry Maguire: «Gewinner von drei Weltmeisterschaften, unglaublich»

Ruhe in Frieden Pelé, einer der Grössten aller Zeiten. Was für ein Vorbild auf und neben dem Spielfeld. Gewinner von 3 Weltmeisterschaften, unglaublich.

Ivan Rakitic: «Danke für alles»

Robert Lewandowski: «Der Himmel hat einen neuen Star»

Ruhe in Frieden Champion. Der Himmel hat einen neuen Star und die Fussball-Welt einen Helden verloren.

Cafu: «Heute habe ich meinen Bruder verloren»

Heute habe ich meinen Bruder verloren. Als katholischer Christ weiss ich, dass «man zum ewigen Leben geboren wird, indem man stirbt. Wir werden die ganze Ewigkeit haben, um im Haus des Vaters zusammen zu sein. Bis eines Tages, Pelé.

Auch die Politwelt trauert um Pelé Box aufklappen Box zuklappen Brasiliens gewählter Präsident Lula da Silva: «Ich habe Pelé spielen sehen. Aber Spielen ist das falsche Wort. Es war eine Show. Wenn er den Ball hatte, geschah immer etwas Besonderes. Wenige Brasilianer haben den Namen unseres Landes so weit getragen wie Pelé.» Jair Bolsonaro, scheidender Präsident Brasiliens: «Pelé verwandelte Fussball in Kunst und Freude. Möge Gott seine Familie trösten und ihn in seiner unendlichen Barmherzigkeit aufnehmen.» US-Präsident Joe Biden: «In einem Sport der die Welt zusammenbringt wie kein anderer, stieg Pelé aus bescheidenen Verhältnissen zu einer Fussballlegende auf. Seine Geschichte lehrt uns, was im Leben möglich ist.» Früherer US-Präsident Barack Obama: «Pelé war einer der grössten Fussballer, der je gespielt hat. Und als einer der bekanntesten Athleten der Welt verstand er die Kraft des Sports, Menschen zusammenzubringen.» Italiens Premierministerin Giorgia Meloni: «Danke für deine Inspiration und deine Klasse. Pelé hat auch diejenigen geprägt, die nicht das Glück hatten, ihn spielen zu sehen. Heute trauert die Welt um eine Legende.» Londons Bürgermeister Sadiq Khan: «RIP Pelé. Er war ein Held für so viele Menschen und einer der Grössten, die das Spiel je hatte.» Irlands Präsident Michael D. Higgins: «Ich hatte das Glück, Pelé mehrmals zu treffen, auch lange nach seiner aktiven Karriere. Jedes Mal strahlte er dieselbe Freude aus, die er auch auf dem Fussballplatz hatte.»

Sergio Ramos: «Der Fussball wird sich immer an dich erinnern»

Über eine Legende oder eine historische Figur zu sprechen, greift zu kurz. Einfach, O Rei hat uns verlassen. Der Fussball wird sich immer an dich erinnern. Ruhe in Frieden Pelé.

Franz Beckenbauer: «Pelé nannte mich nur noch seinen Bruder»

Der Fussball hat heute den Grössten seiner Geschichte verloren – und ich einen einzigartigen Freund. Geboren in Três Corações, hatte Pelé drei Herzen: für den Fussball, für seine Familie, für alle Menschen. Einer, der mit den Sternen spielte und immer auf dem Boden geblieben ist. Ich ging 1977 in die USA. Da ich unbedingt mit Pelé bei Cosmos New York in einer Mannschaft spielen wollte. Diese Zeit an seiner Seite war eines der grössten Erlebnisse meiner Karriere. Wir wurden zusammen auf Anhieb US-Meister, und Pelé nannte mich daraufhin nur noch seinen Bruder. Das war eine unvorstellbare Ehre für mich. Der Fussball wird auf ewig Dir gehören! Du wirst immer bleiben. Danke für Dein Spiel, o Rei!

Mesut Özil: «Der FC Himmel wird für immer unbesiegbar sein»

Ruhe in Frieden für eine der grössten Legenden des Spiels. Dein Vermächtnis wird für immer leben. Ich bin sicher, dass der «FC Himmel» mit Maradona und Pelé zusammen für immer unbesiegbar sein wird.

Sepp Blatter: «Die Welt betrauert den grössten Fussballer in der Geschichte»

Sehr traurige Nachricht. Pelé hat uns verlassen. Die Welt betrauert den grössten Fussballer in der Geschichte und eine wunderbare Persönlichkeit.

Usain Bolt: «Eine Legende des Sports»