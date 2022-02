Legende: Hatte grossen Anteil am Halbfinal-Sieg gegen Burkina Faso Senegals Sadio Mané. Keystone

Der Senegal steht am Afrika-Cup in Kamerun im Final. Der Turnierfavorit aus Westafrika setzte sich gegen Burkina Faso 3:1 durch und spielt am Sonntag gegen Gastgeber Kamerun oder Ägypten um den Titel. Sämtliche Tore in der kamerunischen Hauptstadt Yaoundé fielen in den letzten 20 Minuten.

Liverpools Mané an 2 Toren beteiligt

Nachdem der Senegalese Abdou Diallo seine Farben mit 1:0 in Führung gebracht hatte (70.), sorgte Liverpool-Star Sadio Mané für das Schlussbouquet. In der 76. Minute bereitete der 29-jährige Stürmer das 2:0 durch Idrissa Gueye herrlich vor. Nach dem zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer von Burkina Faso traf Mané 3 Minuten vor Schluss zum 3:1-Endstand.

Damit kann Senegal weiter auf den ersten Titelgewinn bei der Kontinentalmeisterschaft hoffen. Bei der letzten Austragung vor 3 Jahren scheiterte man erst im Final an Algerien (0:1).