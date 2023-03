Legende: 89-jährig verstorben Just Fontaine. IMAGO / PanoramiC

Die französische Fussball-Ikone Just Fontaine ist tot. Wie die Familie der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch bestätigte, verstarb der einstige Goalgetter im Alter von 89 Jahren.

Zwischen 1953 und 1960 hatte Fontaine für die Franzosen 30 Treffer in nur 21 Länderspielen erzielt. Zur Legende wurde der in Marrakesch geborene Stürmer durch seine 13 Treffer bei der WM-Endrunde 1958 in Schweden – ein bis heute unerreichter Tor-Rekord, mit dem er seine Nation zum ersten Mal in den Halbfinal führte.

Erfolgreich auch als Trainer

«Ein Denkmal des französischen Fussballs ist von uns gegangen», schrieb Fontaines Ex-Klub Paris St. Germain auf Twitter: «Es ist ein trauriger Tag für alle Anhänger von Paris.»

Als Trainer führte Fontaine PSG 1974 in die erste Liga. Zuvor hatte er unter anderem 1967 die französische Nationalmannschaft gecoacht.