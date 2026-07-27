Eine gute Woche nach dem WM-Endspiel in New Jersey zugunsten der Spanier wühlen die Ereignisse nach dem Abpfiff noch immer auf.

Legende: Dani Olmo Das Verhalten der argentinischen Verlierer nach dem WM-Final stösst dem Spanier nach wie vor sauer auf. imago images/Sportimage

Der spanische Weltmeister Dani Olmo hat die Entschuldigung des argentinischen Co-Trainers Roberto Ayala für dessen Fehlverhalten nach dem WM-Final brüskiert zurückgewiesen. «Wer sich zwar entschuldigt, aber einen Schlag damit rechtfertigt, dass dieser eine Reaktion auf eine Bemerkung gewesen sei, der meint es sicher nicht ernst – der lügt», sagte Olmo einer Zeitung in seiner Heimat.

Der 28-Jährige ergänzte: «Ich habe nichts zu ihm gesagt, also muss er sich auch nicht entschuldigen. Was uns wirklich ausmacht, ist nicht der Fehler, sondern der Mut, einen solchen mit Demut, Ehrlichkeit und Würde einzugestehen.» Fernsehbilder zeigen, wie Ayala nach dem Endspiel, das «La Roja» in der Verlängerung mit 1:0 gewann, Olmo körperlich attackierte.

WM-Final am 19. Juli

Schiedsrichter zieht Schlussstrich

Weiter wurde bekannt, dass Slavko Vincic, der als erster slowenischer Schiedsrichter einen WM-Final pfiff, seine Karriere beendet. Der 46-Jährige gehörte seit 2010 der Fifa-Liste an und leitete in seiner Karriere zahlreiche internationale Spitzenspiele.