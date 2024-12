Per E-Mail teilen

Legende: Schnelles Ende als Lissabon-Chefcoach Joao Pereira genoss das Vertrauen nicht wirklich lange. imago images/ZUMA Press Wire

Portugal: Borges statt Pereira – Sporting wechselt Coach im Akkord

Nach gerade einmal 6 Wochen gehen Sporting Lissabon und Trainer Joao Pereira schon wieder getrennte Wege. «Ein Löwe für immer. Danke Joao Pereira», schreibt der Verein auf X zum Ende des Intermezzos. Als neuen Verantwortlichen präsentierte der portugiesische Traditionsklub am Donnerstagmorgen Rui Borges. Der 43-Jährige kommt von Vitoria Guimaraes und stand eben noch gegen St. Gallen an der Seitenlinie (4:1 in der Conference League).

Pereira hatte erst Mitte November die Nachfolge des zu Manchester United abgewanderten Ruben Amorim angetreten. Der frühere Sporting-Profi, der als Coach zuvor bereits die U23 betreut hatte, holte mit dem Fanionteam aus 8 Pflichtspielen 3 Siege, nur 1 davon in der Meisterschaft. Kurz vor Weihnachten verlor Sporting die Tabellenführung an den Stadtrivalen Benfica Lissabon, gegen den am Sonntag das Derby ansteht.