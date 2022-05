Legende: Kosten seine Einsätze Ecuador die WM-Teilnahme? Byron Castillo. Keystone/Franklin Jacome/Pool Via AP, File

Südamerika: Fifa untersucht Causa Castillo

Nach einer Beschwerde von Chiles Fussballverband wegen des ecuadorianischen Nationalspielers Byron Castillo hat die Fifa ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Die beteiligten Verbände seien zu einer Stellungnahme aufgefordert worden, teilte die Fifa am Mittwoch mit. Nach Einschätzung der Chilenen hatte Castillo keine gültige Spielberechtigung während der WM-Qualifikation für Katar. Castillo habe falsche Angaben über seinen Geburtsort und sein Geburtsdatum gemacht. Der Rechtsverteidiger von Barcelona SC Guayaquil sei in Kolumbien zur Welt gekommen und nicht in Ecuador. Ausserdem sei er in Wirklichkeit 3 Jahre älter als angegeben. Offenbar zielt die Beschwerde Chiles darauf ab, dass die Fifa die 8 WM-Qualifikationsspiele, an denen Castillo beteiligt war, als Siege für die jeweiligen Gegner Ecuadors wertet. Damit könnte Ecuador seinen WM-Platz verlieren und Chile nachrücken.