Union Berlin mit dem Schweizer Trainer Mauro Lustrinelli befindet sich für zwei Testspiele in der Schweiz.

Legende: Wiedersehen macht Freude Mauro Lustrinelli (rechts) und Patrick Rahmen. Keystone/Claudio Thoma

Am 1. Juli leitete der Thuner Meistertrainer Mauro Lustrinelli bei Union Berlin das erste Training seines neuen Teams. Seither bestritten die «Eisernen» vier Testspiele, am Freitagabend kam ein fünftes dazu. Auf der Schützenwiese duellierte sich Union mit Super-League-Absteiger Winterthur.

Die 1. Halbzeit verlief torlos, aber nicht ereignislos. Beide Teams trafen je einmal die Torumrandung. Nach dem Seitenwechsel brachte Yannis Odin den FCW in der 57. Minute mit einem Weitschuss in Führung. Die Antwort von Union liess nicht lange auf sich warten. Drei Minuten später stellte Aljoscha Kemlein auf 1:1. Er verwandelte einen Handelfmeter. Dabei blieb es.

Am Samstag gegen Aarau

Von den letzten drei Testspielen gegen den Chemnitzer FC (1:1), Carl Zeiss Jena (0:2) und Winterthur konnte Lustrinelli mit seinem Team keines gewinnen. Am Samstag steht gleich das nächste Freundschaftsspiel gegen einen Schweizer Klub an: Auf dem Brügglifeld heisst der Gegner FC Aarau.