Union Berlin mit dem Schweizer Trainer Mauro Lustrinelli befindet sich für zwei Testspiele in der Schweiz.

Legende: Ein Duell auf Augenhöhe Unions Linus Güther (links) gegen Aaraus Victor Petit-Viretti. Imago/Matthias Koch

Am 1. Juli leitete der Thuner Meistertrainer Mauro Lustrinelli bei Union Berlin das erste Training seines neuen Teams. Seither bestritten die «Eisernen» 5 Testspiele, darunter eines am Freitag auf der Schützenwiese gegen Winterthur (1:1). Am Samstagnachmittag kam nun ein sechstes dazu. Auf dem Brügglifeld unterlag der Bundesligist dem FC Aarau mit 1:2.

Schon in der 2. Minute hatte Serge Müller die Hausherren per Penalty in Führung gebracht. Die Antwort Unions folgte wenige Minuten vor der Pause ebenfalls mittels Foulelfmeter: Marin Ljubicic glich zum 1:1 aus (42.). Bei diesen beiden Strafstössen blieb es jedoch nicht. Kurz vor Spielende zeigte Johannes von Mandach ein 3. Mal auf den Punkt. Aaraus Daniel Afriyie verwandelte den Handspenalty zum siegbringenden 2:1.

Während die von Brunello Iacopetta trainierten Aarauer den 1. Sieg im 3. Testspiel bejubelten, blieben Lustrinellis Unioner bereits zum 4. Mal in Folge sieglos. Union Berlin bestreitet noch 3 Vorbereitungsspiele, ehe es am 23. August mit der 1. Runde des DFB-Pokals losgeht.