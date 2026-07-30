Am Freitag dürfte der Schweizer Keeper zu seinem 1. Pflichtspiel-Einsatz für seinen neuen Klub in Belgien kommen.

Legende: Freut sich auf die neue Herausforderung in Belgien Yann Sommer. imago images/Photo News

Vor 21 Jahren unterschrieb Yann Sommer beim FC Basel seinen ersten Profivertrag. Seither hat der 37-Jährige über 800 Partien bestritten und ist dabei trotzdem noch nicht satt geworden. «Ich liebe es einfach, Goalie zu sein, Fussball zu spielen», erklärte er im Klub-TV von Brügge. 5 Jahre will er noch Profi sein, 3 davon beim belgischen Spitzenklub.

Brügge hat es Sommer angetan. Mehrmals schaute er sich die Infrastruktur des Klubs an und genoss die Umgebung in der Nähe der Nordsee. «Meer, Wind und gute Luft», schwärmt Sommer und freut sich über die relative Nähe zu Düsseldorf, wo er aus seiner Gladbach-Zeit noch immer ein Haus besitzt.

Grosser Andrang

Gross ist auch die Fussball-Begeisterung: Am traditionellen Fan-Tag vor dem Saisonstart strömten 15'000 Leute ins Jan-Breydel-Stadion, um den Top-Transfer von Brügge willkommen zu heissen.

Am Freitag dürfte das 1. Pflichtspiel mit dem neuen Klub folgen, wenn gegen Union Saint-Gilloise der Supercup ansteht. In die Meisterschaft starten Sommer und Co. eine Woche später mit dem Heimspiel gegen Kortrijk.