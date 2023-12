Bayern München kassiert in Frankfurt eine 1:5-Niederlage. Union feiert gegen Mönchengladbach einen wichtigen Sieg.

14. Runde in der Bundesliga

Legende: Hör mal, wer da ballert Éric Dina Ebimbe traf gegen die Bayern doppelt. imago images/SChüler

Es war ein Nachmittag zum Vergessen für Bayern München in der 14. Runde der Bundesliga. Der Rekordmeister ging nicht nur zum ersten Mal in dieser Saison als Verlierer vom Platz, sondern kassierte auch eine herbe Klatsche. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel musste sich zu Gast bei der Eintracht Frankfurt gleich mit 1:5 geschlagen geben.

Omar Marmoush (12.), Éric Dina Ebimbe (31./50.), Hugo Larsson (36.) und Ansgar Knauff (60.) trafen für die furiosen Hessen, die sich unter der Woche im Pokal beim 1. FC Saarbrücken blamiert hatten (0:2). Den Bayern gelang einzig der Anschlusstreffer durch Joshua Kimmich zum zwischenzeitlichen 1:3. Während Frankfurt nach vier Pflichtspielniederlagen wieder einmal gewinnt, verpassen die Bayern den Sprung an die Tabellenspitze.

Union findet zum Sieg zurück

Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt konnte Union Berlin feiern. Die «Eisernen» siegten beim Bundesliga-Debüt des neuen Trainers Nenad Bjelica gegen Borussia Mönchengladbach verdient mit 3:1 und geben die rote Laterne an Mainz ab. Für die Köpenicker war es der erste Sieg nach zuletzt 16 Partien ohne Vollerfolg. Die Gladbacher von Trainer Gerardo Seoane verpassten die Chance, den Anschluss an die internationalen Plätze herzustellen.

Der VfL Wolfsburg verlor gegen den SC Freiburg unglücklich mit 0:1. Den schmeichelhaften Siegtreffer für die Breisgauer erzielte Michael Gregoritsch in der 74. Minute. Die «Wölfe» haben in den letzten 8 Partien gerade einmal 4 Punkte geholt. Im Kellerduell siegte Heidenheim gegen Darmstadt mit 3:2, Augsburg musste sich in Bremen 0:2 geschlagen geben.