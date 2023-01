Legende: Solide persönliche, schwache Team-Leistung Michael Frey. imago images / Kirchner-Media

Es war mehr als ein Klassenunterschied in Hälfte 1 und Leipzig in der Veltins Arena ein äusserst unangenehmer Gast: In der Pause lag Schalke 04 mit 0:4 hinten. André Silva erzielte das dritte und vierte (7. / 44.), Benjamin Henrichs (15.) das erste Saisontor und Timo Werner lenkte in der Nachspielzeit zum 0:4 ab. Das ging viel zu einfach, das Heimteam brachte kein Bein vors andere.

In der 2. Halbzeit folgte zu Beginn eine Reaktion, die «Königsblauen» zeigten sich stark verbessert. Und kamen zum Anschlusstreffer: Der Schweizer Michael Frey legte bei seinem Startelf- und Heim-Debüt für Schalke Soichiro Kozukis Tor auf (56.). Das Hoch war allerdings nur temporär. Dani Olmo mit einem Geniestreich (83.) und Yussuf Poulsen, nachdem er im Strafraum nicht unter Druck gesetzt worden war (89.), stellten auf 6:1 für RB.

Schalke hat damit 11 der letzten 12 Spiele verloren und liegt noch immer am Tabellenende.