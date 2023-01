Legende: Schon wieder für den Siegtreffer besorgt Giovanni Reyna. IMAGO / Jan Huebner

Die ersten Minuten in der Partie zwischen Mainz und Dortmund am 17. Bundesliga-Spieltag hatten es in sich. Mit der ersten Möglichkeit ging das Heimteam direkt in Führung. Nach einem Eckball von Edimilson Fernandes köpfelte Lee Jae-Sung am machtlosen Gregor Kobel vorbei ins Netz. Nur zwei Zeigerumdrehungen später war der Spielstand wieder ausgeglichen. BVB-Neuzugang Julian Ryerson traf mit einem abgelenkten Schuss zum 1:1.

Bei diesem Spielstand blieb es dann bis kurz vor Spielschluss. In der 93. Minute war es dann Giovanny Reyna, der nach Kopfball-Verlängerung von Sébastien Haller doch noch das 2:1 für Dortmund erzielte. Für das Heimteam um Captain Silvan Widmer war es eine bittere Pleite, war es doch vor allem im 2. Durchgang das offensiv aktivere Team.

Rückstand verkürzt

Dank des Sieges liegt der BVB mit nun 31 Zählern nur noch 5 Punkte hinter den Bayern zurück. Am Mittwochabend stehen mit Eintracht Frankfurt, Union Berlin und dem SC Freiburg noch weitere Spitzenteams im Einsatz.