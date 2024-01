Legende: Jubeln auch im 2. Rückrundenspiel Jadon Sancho, Donyell Malen und Ian Maatsen. Keystone/EPA/Friedemann Vogel

Die Dortmunder feierten in Köln einen ungefährdeten 4:0-Sieg. Donyell Malen brachte den BVB bereits in der 12. Minute in Führung. Nach der Pause machten Niclas Füllkrug per Elfmeter, erneut Malen und Youssoufa Moukoko in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Rückkehrer Jadon Sancho hatte dabei den Penalty zum 2:0 herausgeholt.

Gregor Kobel blieb im BVB-Tor im 2. Rückrundenspiel zum 2. Mal ohne Gegentor. Dank dem Dreier schliessen die Borussen punktemässig zum viertplatzierten Leipzig auf, das am Samstagabend Leader Leverkusen empfängt.

Langer Unterbruch in Bochum Box aufklappen Box zuklappen Die Partie zwischen dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart (1:0) wurde nach der 1. Halbzeit länger unterbrochen, weil Gästefans Fluchttore und Rettungswege mit Zaunfahnen versperrt hatten. Schiedsrichter Bastian Dankert setzte das Spiel deshalb nach dem Seitenwechsel zunächst nicht fort. Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeness und einige Spieler redeten erst vergeblich auf die Fans ein. Mit rund 40 Minuten Verspätung konnte Dankert das Spiel dann aber doch wieder anpfeifen.

Darmstadt holt Punkt in extremis

Der Aufsteiger erkämpfte sich im Hessen-Derby gegen Eintracht Frankfurt in letzter Sekunde einen Punkt im Abstiegskampf. Dabei lagen die «Lilien» nach einer Stunde noch mit 0:2 zurück. Erst in der 95. Minute gelang Christoph Klarer der viel umjubelte Ausgleichstreffer. So verbleiben die Darmstädter zwar am Tabellenende, sind neu aber punktgleich mit Köln und Mainz.