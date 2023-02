Dortmund gewinnt in Bochum mit 2:1. Den Siegtreffer schiesst Marco Reus, doch das Tor des Abends gelingt Emre Can.

Dank 50-m-Tor von Can: BVB steht im Pokal-Viertelfinal

2:1-Sieg in Bochum

Legende: Der Ball fliegt über das halbe Feld ins Tor Emre Can schaut seinem Schuss nach, der den BVB 1:0 in Führung bringt. Imago/kolbert-press

Praktisch mit dem Pausenpfiff ereignete sich im Pokal-Achtelfinal zwischen Bochum und Dortmund die Szene des Abends: Sébastien Haller wurde lanciert, Bochum-Keeper Manuel Riemann rannte aus dem Tor und beförderte den Ball Richtung Mittelkreis. Dort nahm Emre Can das Leder an und schaltete blitzschnell: Fast von der Mittellinie visierte er das verwaiste Bochum-Tor an und hielt drauf. Riemann und seine Defensive versuchten alles, um den 50-m-Treffer zu verhindern – vergebens. Der BVB führte 1:0.

Nach der Pause parierte BVB-Keeper Gregor Kobel mehrfach stark. Doch in der 64. Minute war auch der Schweizer machtlos, als Kevin Stöger einen umstrittenen Handelfmeter mittig ins Tor drosch.

Reus trifft zum Sieg

Für den Dortmunder Siegtreffer sorgte 6 Minuten später Routinier Marco Reus, der eine optimale Vorlage von Jude Bellingham nur noch einzuschieben brauchte.

Ebenfalls am Mittwochabend zog Nürnberg dank einem Sieg im Penaltyschiessen gegen Fortuna Düsseldorf (beide 2. Bundesliga) in die Viertelfinals ein. Diese werden am 19. Februar ausgelost.