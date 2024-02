Leader Leverkusen siegt auswärts in Darmstadt ebenso wie Bayern München zuhause gegen Mönchengladbach.

Legende: Erzielte sein 2. Saisontor Gladbachs Nico Elvedi gegen die Bayern. imago images/Sven Simon

Bayer Leverkusen und Bayern München haben am Samstag in der Bundesliga die Pflicht erledigt. Die «Werkself» mit Granit Xhaka in der Startelf kam bei Schlusslicht Darmstadt zu einem 2:0-Sieg. Nathan Tella erzielte beide Treffer für den Tabellenführer.

Xhaka kam ohne Verwarnung durch die Partie. Dem Nati-Captain drohte vor dem Spitzenspiel gegen die Bayern in einer Woche eine Gelbsperre.

Elvedi trifft, aber Gladbach verliert

Zu einem mühevollen Sieg kamen auch die Bayern, welche gegen Gladbach einen Rückstand wettmachen mussten. Nico Elvedi (35.) hatte die «Fohlen» nach einem misslungenen Zuspiel von Manuel Neuer und nach Doppelpass mit Jordan Siebatcheu in Führung gebracht. Aleksandar Pavlovic (45.), Harry Kane (70.) und Matthijs de Ligt (86.) drehten die Partie für das Heimteam, das nach wie vor 2 Punkte hinter Leverkusen liegt.

Weiter auf einen Befreiungsschlag wartet das seit Anfang November sieglose Mainz. Nach einem Gegentreffer in der 2. Minute unterlag das Team mit Captain Silvan Widmer Werder Bremen mit 0:1.