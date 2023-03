Yann Sommer muss gegen Augsburg 3 Mal hinter sich greifen, dennoch gewinnen die Bayern in der Bundesliga ungefährdet.

Die Bayern legen wieder vor – Gladbach taucht in Leipzig

24. Spieltag in der Bundesliga

Gegen PSG blieb Yann Sommer im Champions-League-Achtelfinal in 180 Minuten ohne Gegentreffer, in der Bundesliga gegen Augsburg dauerte es gerade einmal 3 Minuten, ehe der Schweizer Nati-Goalie den Ball aus dem eigenen Gehäuse holen musste.

Offensiv top, defensiv nachlässig

Die Reaktion der Bayern fiel jedoch heftig aus. Noch vor der Pause machte der Favorit aus einem 0:1 ein 4:1, dabei liess sich Verteidiger Benjamin Pavard als Doppeltorschütze feiern. Da die Münchner in der 2. Halbzeit die letzte Konsequenz vermissen liessen, musste Sommer noch 2 weitere Male hinter sich greifen.

Legende: Macht Robert Lewandowski vergessen Im Stile eines Vollblut-Stürmers drischt Verteidiger Benjamin Pavard den Ball per sehenswertem Volley in die Maschen zum 3:1 für die Bayern. IMAGO / Sven Simon

Ernsthaft in Gefahr geriet der Bayern-Sieg aber nie. Dank dem 5:3-Erfolg liegt der Rekordmeister an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend wieder 3 Punkte vor Dortmund. Der BVB trifft am Samstagabend im Revierderby auswärts auf Schalke.

RB Leipzig festigte seinen Platz in den Top 4 mit einem 3:0-Sieg gegen Gladbach (mit Nico Elvedi). Sämtliche Tore fielen nach der Pause. Frankfurt (mit Djibril Sow) musste sich gegen Stuttgart mit einem 1:1 begnügen.