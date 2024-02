Legende: Lupfer ins Glück Darwin Nunez eröffnete das Skore für Liverpool. IMAGO / Propaganda Photo

Liverpool hat in der 25. Runde der Premier League einen nie gefährdeten 4:1-Auswärtssieg bei Brentford gefeiert. Darwin Nunez brachte den Leader nach 35 Minuten auf die Siegerstrasse. Der uruguayische Stürmer behielt nach einem Konter die Nerven und bezwang Brentford-Keeper Mark Flekken mit einem sehenswerten Lupfer.

Nach der Pause sorgten Alexis Mac Allister (55.) und Mohamed Salah (68.) früh für klare Verhältnisse. Salah feierte damit eine geglückte Rückkehr nach Verletzungspause. Der Ägypter hatte in der Premier League am 1. Januar sein letztes Spiel bestritten.

Arsenal bei Burnley ohne Gnade

Einen ebenso ungefährdeten Auswärtssieg feierte Arsenal auswärts bei Burnley. Das stark abstiegsgefährdete Team mit dem Schweizer Zeki Amdouni, der in der Startelf stand, geriet bereits nach 4 Minuten ins Hintertreffen und blieb auch in der Folge weitgehend chancenlos. Nach dem Doppelpack durch Bukayo Saka (41./47.) war die Messe im Turf Moor gelesen.

Arsenal liegt damit weiter 2 Punkte hinter Tabellenführer Liverpool. Manchester City konnte am Abend nicht nachziehen. Der amtierende Meister musste sich zuhause gegen Chelsea mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Raheem Sterling brachte die Gäste aus London in der 42. Minute in Führung. Rodri traf in der 83. Minute zum Schlussstand. Manchester City weist mit einem Spiel weniger 4 Punkte Rückstand auf Liverpool auf.