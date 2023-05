Bayern kommt gegen Bremen zu einem hart erkämpften 2:1. Frankfurt bleibt in der Liga zum 10. Mal in Folge ohne Sieg.

Legende: Brachte sein Team auf die Siegerstrasse Serge Gnabry. imago images/osnapix

Es war ein am Ende überraschend hart erkämpfter Sieg für Bayern München gegen Werder Bremen in der 31. Runde der Bundesliga. Der Rekordmeister dominierte die Partie im Weserstadion über weite Strecken und führte dank Treffern von Serge Gnabry (62.) und Leroy Sané (73.) scheinbar komfortabel mit 2:0. Der Anschlusstreffer von Niklas Schmidt in der 87. Minute (er erwischte Yann Sommer mit einem Prachtsschuss) brachte noch einmal Spannung ins Spiel.

Der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen. Damit baut Bayern seinen Vorsprung auf Verfolger Dortmund vorübergehend auf vier Punkte aus und wird als Tabellenführer in die drei letzten Spieltage gehen. Der BVB spielt am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg.

Schmidt: «Wir haben richtig gut dagegengehalten»

Drei Tage nach dem Einzug in den Final des DFB-Pokals setzte es für Frankfurt eine weitere Niederlage in der Meisterschaft ab. Die Hessen unterlagen Hoffenheim mit 1:3. Damit wartet der Europa-League-Sieger seit 10 Partien auf einen Sieg in der Bundesliga.

Kurz vor der Pause und beim Stand von 0:2 aus Eintracht-Sicht überschlugen sich die Ereignisse in Sinsheim: Erst prallte Nati-Spieler Djibril Sow derart heftig mit Schiedsrichter Harm Osmers zusammen, dass der Unparteiische auf dem Rasen gepflegt werden musste. Kurz darauf sah Frankfurt-Coach Oliver Glasner, der sich offenbar im Ton vergriffen hatte, die rote Karte. Noch vor der Pause traf Ihlas Bebou zum 3:0. Der Platzverweis für Hoffenheims Stanley Nsoki (48.) fiel nicht entscheidend ins Gewicht, Frankfurt gelang nur noch der Ehrentreffer.

Leipzig bezwingt Freiburg

Im Top-Duell am Samstagnachmittag zwischen Freiburg und Leipzig feierten die Sachsen einen wichtigen Sieg. Das Team von Trainer Marco Rose gewann das direkte Duell um ein Champions-League-Ticket verdient mit 1:0 und liegt nun einen Zähler vor den Breisgauern. Für das Siegtor zeichnete Kevin Kampl in der 73. Minute verantwortlich.

Einen Dämpfer im Kampf um die «Königsklasse» musste Union mit Trainer Urs Fischer hinnehmen. Die «Eisernen» unterlagen gegen das abstiegsgefährdete Augsburg 0:1. Derweil spitzt sich die Lage für Bochum im Tabellenkeller zu. Gegen Gladbach setzte es eine 0:2-Pleite ab. Bochum startet nach dem 6. Spiel in Serie ohne Sieg von einem direkten Abstiegsplatz aus in die abschliessenden drei Spieltage. Hertha bezwang Stuttgart im Kellerduell mit 2:1.