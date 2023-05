32. Runde in der Bundesliga

Legende: War für das 5:0 besorgt Mathys Tel. imago images/MIS

Bayern besiegt Schalke 6:0 und bleibt an der Tabellenspitze.

Union schlägt Freiburg im Kampf um die Champions-League-Plätze mit 4:2.

Bochum feiert im Abstiegskampf einen wichtigen 3:2-Heimerfolg gegen Augsburg.

Bayern München wird auch nach dem 32. Spieltag der Bundesliga an der Tabellenspitze stehen. Die Münchner bekundeten zuhause gegen Abstiegskandidat Schalke mit Michael Frey (nach 64 Minuten ausgewechselt) und Cedric Brunner keine Mühe und siegten glatt mit 6:0.

Während Yann Sommer seinen Kasten reinhalten konnte, glänzte Serge Gnabry mit einem Doppelpack. Dortmund kann im Abendspiel gegen Mönchengladbach wieder bis auf einen Punkt an den Rekordmeister heranrücken.

Union träumt von der Champions League

Im Direktduell um einen Platz unter den Top 4, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, feierte Urs Fischers Union Berlin einen 4:2-Sieg gegen Freiburg. Die «Eisernen» weisen damit 2 Runden vor Schluss 3 Punkte Reserve auf Rang 5 auf und dürfen mehr denn je von der «Königsklasse» träumen.

Nach einer scheinbar komfortablen 3:0-Führung nach 38 Minuten zeigte Union Nerven und musste Freiburg noch auf 2:3 herankommen lassen. In der hektischen Schlussphase gelang aber Aïssa Laïdouni mit dem 4:2 die Vorentscheidung (80.). Matchwinner war indes Sheraldo Becker, der mit 2 Toren und 2 Vorlagen an allen Treffern beteiligt war. Für seinen Doppelpack in der 1. Halbzeit brauchte er nur gerade 3 Minuten.

Bochum punktet im Abstiegskampf

Im Abstiegskampf gab es «Big Points» für Bochum. Der VfL schlug Augsburg (ohne den verletzten Ruben Vargas) zuhause 3:2 und sprang von Rang 17 auf 15. Die TSG Hoffenheim verpasste es beim 1:2 in Wolfsburg, sich etwas Luft zu verschaffen. Eintracht Frankfurt (mit Djibril Sow) gelang beim 3:0-Heimerfolg gegen Mainz (mit Edimilson Fernandes, ohne Silvan Widmer, verletzt) der erste Dreier nach zuletzt 10 Spielen ohne Sieg.