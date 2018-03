Denn auch 5 Jahre bzw. 134 Bundesliga-Siege (in 170 Partien) später befindet sich Bayern München auf der Zielgerade zu seinem mittlerweile 28. Meistertitel. Auf der Gegenseite des Pols darbt der Hamburger SV: auf dem letzten Tabellenrang mit 7 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Diesmal kann den Bundesliga-«Dino» nur noch ein Wunder vor dem erstmaligen Fall aus dem Oberhaus retten.

Die denkwürdige 2:9-Pleite in der Allianz-Arena, die sich am 30. März 2018 zum 5. Mal jährt, verfolgt die Hanseaten noch immer. Eingeleitet hatte den damaligen Untergang Xherdan Shaqiri, der in Bayerns Diensten nach 5 Minuten das Skore eröffnete. Es war ein Schützenfest daraus geworden – mit einem Viererpack durch Claudio Pizarro.

Nur 2 Mal gewann der Rekordmeister seither noch höher:

14. Februar 2015 – mit 8:0 gegen Hamburg

25. Februar 2017 – bitteres Déjà-vu, erneut wird der HSV mit 0:8 vorgeführt

Die damalige Liga-Lachnummer ist also längst zum Prügelknaben geworden. Vielleicht hilft nun dies: «Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.»