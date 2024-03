Legende: Bleibt der «Werkself» treu Xabi Alonso. imago images/Beautiful Sports

Übernimmt er die Bayern? Oder wird er Trainer von Liverpool? Wo immer in letzter Zeit ein Platz auf dem Trainerstuhl bei einem Topklub frei wurde, fiel schnell einmal der Name von Leverkusen-Coach Xabi Alonso als möglicher Nachfolger.

Kein Wunder, weckte der Spanier Begehrlichkeiten auf dem Transfermarkt. Mit seinem Team führt er aktuell die Bundesliga an und lässt Leverkusen vom 1. Meistertitel der Klubgeschichte träumen. Auch im DFB-Pokal (Halbfinal) und in der Europa League (Viertelfinal) kämpft sein Team noch um den Titel und ist in 38 Pflichtspielen in dieser Saison noch ungeschlagen.

02:59 Video Archiv: Leverkusen baut Serie der Ungeschlagenheit dramatisch aus Aus Sport-Clip vom 14.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

Nun bestätigte der 42-Jährige an einer Medienkonferenz, dass er auch kommende Saison bei Bayer (mit dem Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka) an der Seitenlinie stehen werden.

Leverkusen ist die erste Trainerstation auf höchster Stufe für Xabi Alonso. Er übernahm den Klub im Oktober 2022 als Nachfolger des entlassenen Gerardo Seoane. Zuvor hatte er die 2. Mannschaft von Real Sociedad gecoacht und war im Nachwuchsbereich von Real Madrid tätig gewesen.