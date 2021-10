Legende: Muss er tatsächlich hinter Gitter? Lucas Hernandez. imago images

Wie der Oberste Gerichtshof von Madrid (TSJ) in einer Erklärung mitteilte, erschien der 25-Jährige am Montag «um 11:30 Uhr freiwillig, einen Tag, bevor er vorgeladen wurde». Sollte seine Berufung abgelehnt werden, müsste Hernandez spätestens am 28. Oktober seine 6-monatige Haftstrafe in einer Strafanstalt seiner Wahl antreten.

Ursprünglich sollte der Bayern-Spieler am Dienstag in der spanischen Hauptstadt vor Gericht erscheinen. Aufgrund des erwartbaren medialen Interesses und der Vorbereitung auf das Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon am Mittwoch erschien er einen Tag früher. Sein Trainer Julian Nagelsmann hofft trotz der drohenden Haftstrafe weiter auf einen Einsatz des Weltmeisters.

Flitterwochen verstiessen gegen Kontaktverbot

Der Fall ist kurios: 2017 war Hernandez wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit seiner heutigen Ehefrau mit dem Kontaktverbot belegt worden. Laut Gericht hat das Paar dagegen verstossen, indem es wenige Monate später gemeinsam in die Flitterwochen flog.