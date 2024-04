Bayer Leverkusen bleibt dank einem spät erkämpften 1:1 in Dortmund im 45. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen.

In extremis: Leverkusens Mega-Serie geht auch in Dortmund weiter

Legende: Bewies mit seiner Mannschaft erneut Comeback-Qualitäten Granit Xhaka. Imago Images/ANP

Bis zur 97. Minute sah es danach aus, als ob Leverkusens Serie von 44 Spielen ohne Niederlage in Serie in Dortmund ein Ende finden würde. Der bereits feststehende Meister lag tief in der Nachspielzeit 0:1 zurück. Doch wie so oft in dieser Saison fand Xabi Alonsos Mannschaft auch beim BVB noch einen Weg, die Serie fortzuführen.

Einen perfekt getretenen Eckball Florian Wirtz' köpfelte Josep Stanisic kurz vor Ablauf der Nachspielzeit zum 1:1 in die Maschen. Gregor Kobel im Tor war machtlos. Es war der Schlusspunkt in einem ausgeglichenen Spiel, in welchem Dortmund durch Niclas Füllkrug erst in der 81. Minute in Führung gegangen war. Die «Borussen» verpassen es durch das Remis, zu Leipzig aufzuschliessen und verbleiben auf dem fünften Platz.

Stuttgart verliert überraschend

Stuttgart kassierte bei Werder Bremen derweil die erste Niederlage seit elf Spielen. Die drittplatzierten Schwaben verloren 1:2. Der Schweizer Leonidas Stergiou stand für die Stuttgarter zum zweiten Mal in Folge in der Startelf, musste seinen Platz aber schon zur Pause räumen.