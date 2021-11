Bild 9 / 15

Legende: Zum 450. Mal auf der BuLi-Bühne Manuel Neuer feierte mit Bayern in seinem 450. Bundesliga-Spiel einen 2:1-Sieg und beendete die Ungeschlagenheit Freiburgs in dieser Saison. Dass er doch noch hinter sich greifen musste, lag an Janik Haberer, der in der 93. Minute die Hoffnung für die Breisgauer zu spät zurückbrachte. imago images