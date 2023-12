In der letzten Bundesliga-Runde vor der Winterpause gewinnen die Favoriten. Gladbach zieht eine katastrophale Nachspielzeit ein.

Bundesliga am Mittwochabend

Legende: Die Schick-Show Der Leverkusner traf gleich dreifach. Keystone/DPA/Marius Becker

Stürmer Patrik Schick führte Weihnachtsmeister Leverkusen mit einem lupenreinen Hattrick zum alleinigen Startrekord im deutschen Profifussball. Dank des souveränen 4:0-Erfolgs gegen Bochum blieb das Team von Trainer Xabi Alonso auch im 25. Pflichtspiel in dieser Saison ungeschlagen.

Damit übertrumpften Granit Xhaka und Co. den Uralt-Rekord des Hamburger SV, der in der Saison 1982/83 wettbewerbsübergreifend 24 Spiele zum Start nicht verloren hatte.

Traumtor von Kane

Bayern München bleibt der «Werkself» derweil auf den Fersen. Dank einem 2:1-Sieg bei Wolfsburg liegt der Serienmeister weiter 4 Punkte zurück (mit einem Spiel in der Hinterhand). Harry Kane erzielte mit einem wunderschönen Schuss aus 30 Metern das zwischenzeitliche 2:0. Für den Engländer war es der 21. Treffer im 15. Bundesliga-Spiel. Das 1:0 hatte Jamal Musiala erzielt. Bei Wolfsburg wurde Cédric Zesiger nach einer frühen Verwarnung zur Pause ausgewechselt.

Auch Stuttgart konnte beim 3:0 gegen Augsburg auf seinen Topskorer zählen. Der in der Torschützenliste fünf Treffer hinter Kane liegende Serhou Guirassy traf Sekunden vor der Pause zum 2:0. Augsburg spielte in der ersten Stunde mit Kevin Mbabu und in der letzten halben Stunde mit Ruben Vargas.

Gladbach musste mit Trainer Gerardo Seoane einen späten Rückschlag hinnehmen und verlor bei Frankfurt 1:2. Die Borussen hatten die Partie lange im Griff und führten 1:0. Ab der 88. Minute und Gelb-Rot gegen Maximilan Wöber spielte die Eintracht in Überzahl und nutze diese eiskalt aus: Aurelio Buta (90.+2) und Robin Koch (90.+7) sorgten mit ihren Treffern für die schmeichelhaften 3 Punkte.

Seoane: «Fehler gehören dazu»

Union gewinnt zu null

In der unteren Tabellenregion kann Union Berlin etwas aufatmen. Mit dem 2:0 daheim gegen Köln schaffen die Köpenicker den erst zweiten Sieg in den letzten knapp vier Monaten. Benedict Hollerbach und David Fofana trafen nach der Pause beide nach Vorarbeit von Kevin Volland.

Einen grossen Anteil am Sieg hatte auch der dänische Goalie Frederik Rönnow, der mit seinen Paraden dafür sorgte, dass Union zum ersten Mal seit dem Cupspiel Mitte August gegen den Viertligisten Astoria Walldorf in einer Partie keinen Treffer kassierte.

Der seit dem Abgang von Urs Fischer von Nenad Bjelica trainierte 1. FC Union Berlin liegt nun beim einem weniger ausgetragenen Spiel drei Punkte vor den letzten drei Mannschaften der Bundesliga, zu denen auch Köln gehört.