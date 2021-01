Als am Mittwochabend im Giuseppe-Meazza-Stadion in der 81. Minute Daniel Maldini für Diogo Dalot eingewechselt wurde, war das in erster Linie ein taktischer Wechsel. Milan-Coach Stefano Pioli wollte mit einem Dreierwechsel (er brachte auch Pierre Kalulu und Andrea Conti) die Niederlage gegen Juventus noch abwenden.

Dies gelang nicht, Leader Milan verlor mit 1:3. Doch Pioli sorgte mit der Einwechslung des 19-jährigen Maldini für ein Stück rot-schwarzer Klub-Historie: Dank dem Kurz-Einsatz von Daniel Maldini für die AC Milan, kommt die Maldini-Familie nun auf genau 1000 Partien für die «Rossoneri» – verteilt auf 3 Generationen.

Keiner kommt an Paolo heran

Auch wenn Daniele Maldini für das Jubiläum sorgte, sein Anteil an dieser eindrücklichen «Familien-Zahl» ist äusserst klein. Das Spiel gegen Juventus war erst sein 6. Einsatz für das Mailänder Fanionteam (total 44 Minuten).

Grossvater Cesare absolvierte zwischen 1954 und 1966 total 347 Partien. Der Löwenanteil geht auf das Konto von Vater Paolo, der zwischen 1985 und 2009 nicht weniger als 647 Mal für Milan auflief.