Der VfB unterliegt Wolfsburg mit 0:1. Schalke punktet in der Nachspielzeit. Hoffenheim gelingt ein Befreiungsschlag.

Stuttgart Letzter: Abstiegskampf in der Bundesliga spitzt sich zu

Dortmund-Köln am Abend

Legende: Konsternation im Schwabenland Enttäuschung bei Tabguy Coulibaly und Enzo Millot nach der Heimpleite gegen Wolfsburg. Imago/Langer

Der VfB Stuttgart ist in der Bundesliga durch eine 0:1-Heimniederlage gegen Wolfsburg auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Ausgerechnet der einstige VfB-Stürmer Omar Marmoush erzielte das Siegtor für die Gäste, die ihre Hoffnungen auf einen Europacup-Platz wahrten.

Demirovic fliegt vom Platz

Das bisherige Schlusslicht Hoffenheim kam durch ein 3:1 über Hertha zum ersten Sieg seit fünf Monaten. Schalke, zuvor punktgleich mit Stuttgart, erkämpfte sich in Augsburg dank einem Penaltytor von Marius Bülter in der 93. Minute ein 1:1. Augsburg spielte zu diesem Zeitpunkt nach einem Platzverweis gegen den Ex-St. Galler Ermedin Demirovic in Unterzahl.

Borussia Dortmund kann am Abend mit einem Heimsieg über den 1. FC Köln zumindest temporär die Tabellenspitze übernehmen.