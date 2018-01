Dzemailis Italien-Rückkehr steht bevor

Nach 9 Monaten in der MLS bei Montreal Impact kehrt Blerim Dzemaili nach Europa zurück. Der Nationalspieler schliesst sich – einmal mehr – dem FC Bologna an.

Unterschrieben ist noch nichts, aber die letzten Zweifel sind beseitigt: Blerim Dzemailis Nordamerika-Abenteuer ist zu Ende und der Transfer zum FC Bologna fix. Joey Saputo, der sowohl bei Montreal Impact als auch beim Serie-A-Zwölften Klubchef ist, hat den Deal mit dem 31-jährigen Zürcher abgesegnet. Wie die Agentur sda weiss, hat sich der Schweizer Nationalspieler mit den «Rossoblu» auf einen Vertrag bis 2020 geeinigt.

Immer wieder Italien

Für Dzemaili ist es eine Rückkehr: Im Mai 2017 hatte der 31-Jährige den FC Bologna Richtung Kanada verlassen. Zuvor war der Mittelfeldspieler in der Serie A berereits für Torino, Parma, Napoli und Genoa aufgelaufen.

In Bologna hofft Dzemaili auf eine wichtige Rolle im 4-3-3-System von Trainer Roberto Donadoni und viel Einsatzzeit. Nicht zuletzt deshalb, um sich für die WM 2018 in Russland bei Nati-Coach Vladimir Petkovic in eine gute Position zu bringen.