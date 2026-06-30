Legende: Verlässt Inter als Meister Yann Sommer. Keystone/EPA/Matteo Bazzi

Yann Sommer verlässt Inter Mailand nach drei Jahren. Der auslaufende Vertrag des 37-Jährigen wird nicht verlängert, wie Inter am Dienstag mitteilte.

Mit Inter wurde der Schlussmann 2024 Meister und toppte dies 2026 mit dem Gewinn des Doubles. «Sommers Präsenz zwischen den Pfosten war einer der Eckpfeiler des Erfolgs», schreibt Inter in der Medienmitteilung und erinnert besonders an die Glanzparaden im Champions-League-Halbfinal gegen den FC Barcelona im Mai 2025. Den Final verloren die «Nerazzurri» in der Folge gegen PSG klar mit 0:5.

Wo es den ehemaligen Nati-Goalie hinzieht, ist noch unklar. Zuletzt war er mit dem belgischen Meister Brügge in Verbindung gebracht worden.