 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Ehemaliger Nati-Goalie Sommer verlässt Inter – Zukunft noch ungewiss

Yann Sommers Vertrag bei Inter Mailand wird nicht verlängert.

30.06.2026, 11:03

Teilen
Person im rosa Trikot hält ein Schild und hebt triumphierend die Arme.
Legende: Verlässt Inter als Meister Yann Sommer. Keystone/EPA/Matteo Bazzi

Yann Sommer verlässt Inter Mailand nach drei Jahren. Der auslaufende Vertrag des 37-Jährigen wird nicht verlängert, wie Inter am Dienstag mitteilte.

Mit Inter wurde der Schlussmann 2024 Meister und toppte dies 2026 mit dem Gewinn des Doubles. «Sommers Präsenz zwischen den Pfosten war einer der Eckpfeiler des Erfolgs», schreibt Inter in der Medienmitteilung und erinnert besonders an die Glanzparaden im Champions-League-Halbfinal gegen den FC Barcelona im Mai 2025. Den Final verloren die «Nerazzurri» in der Folge gegen PSG klar mit 0:5.

Wo es den ehemaligen Nati-Goalie hinzieht, ist noch unklar. Zuletzt war er mit dem belgischen Meister Brügge in Verbindung gebracht worden.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)