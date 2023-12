Legende: Ali Maaloul jubelt... ... und Marcel Koller gibt bereits wieder Anweisungen. IMAGO / NurPhoto

Vor über 56'000 Fans in Dschidda hat Al Ahly mit dem Schweizer Marcel Koller an der Seitenlinie den Halbfinal-Einzug an der Klub-WM geschafft. Der ägyptische Meister und afrikanische Champions-League-Sieger schlug das «Heimteam» Al-Ittihad mit 3:1. Dabei profitierten die Nordafrikaner auch davon, dass Altstar Karim Benzema in der 1. Halbzeit einen Penalty verschoss.

Bei Al Ahly konnte sich mit Mahmoud Kahraba unter anderem ein ehemaliger Super-League-Akteur auszeichnen. Der Offensivspieler, der zwischen 2013 und 2014 für Luzern und GC aktiv war, bereitete zwei der drei Treffer vor. Im Halbfinal treffen die Ägypter auf den brasilianischen Klub Fluminense.

Japaner treffen auf ManCity

Die Urawa Red Diamonds (Japan) sicherten sich ebenfalls das Halbfinal-Ticket. Auch dort stach ein ehemaliger Super-League-Spieler hervor. Der Niederländer Alex Schalk, bis 2022 und zuvor vier Jahre bei Servette aktiv, erzielte in der 78. Minute den einzigen Treffer des Spiels. Im Halbfinal werden die Diamonds den Topfavoriten Manchester City fordern.