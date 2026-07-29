Brescia Calcio ist Geschichte. Viele klingende Namen spielten für den norditalienischen Klub.

Gericht besiegelt nach 114 Jahren das Aus von Brescia Calcio

Legende: War ein Aushängeschild von Brescia Calcio Italiens Fussball-Legende Roberto Baggio. New Press/Getty Images

Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Gheorghe Hagi, Luca Toni, Pep Guardiola und Mario Balotelli trugen einst das Trikot von Brescia Calcio – nun ist die Geschichte des Traditionsvereins auch juristisch beendet. Das Gericht von Brescia in Norditalien hat die Liquidation des Klubs angeordnet.

Es ist der letzte Akt einer Krise, die den 1911 gegründeten Verein bereits im Sommer 2025 aus Italiens Profifussball gedrängt hatte. Damals erhielt Brescia keine Lizenz für die Saison 2025/26 in der Serie C.

Präsident Massimo Cellino hatte die notwendigen finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllt, der Fussballverband FIGC entzog dem Verein daraufhin die Zulassung. Nach 114 Jahren verschwand Brescia damit aus dem Profifussball.

Vorausgegangen war ein Absturz innerhalb weniger Monate. Wegen finanzieller Verstösse und ausstehender Zahlungen war Brescia in der Serie B mit einem Punktabzug belegt worden und stieg anschliessend ab.

In Brescia gibt es inzwischen wieder einen Profiklub: Der neue Club Union Brescia strebt diese Saison den Aufstieg von der Serie C in die Serie B an.