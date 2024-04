Freitagsspiel in Bundesliga

Legende: Spezieller Jubel Philipp Tietz und Ermedin Demirovic nach dem 1:0 für Augsburg. imago images/Langer

Der FC Augsburg hat das Freitagsspiel in der 29. Runde der Bundesliga vor eigenem Anhang gegen Union Berlin 2:0 gewonnen. Der Gegner aus der Hauptstadt war lange ebenbürtig, doch die Gastgeber zeigten sich effizient.

Das Team von Nati-Spieler Ruben Vargas, der in der 62. Minute ausgewechselt wurde, ging nach der Pause (47.) in Führung. Philipp Tietz nutzte einen schweren Fehler von Diogo Leite aus und schoss Augsburg in Front, ehe Ex-Berliner Sven Michel alles klar machte (82.). Kevin Mbabu fehlte Augsburg angeschlagen.

Dank dem Heimsieg festigte Augsburg Rang 7 und hielt damit die Hoffnungen auf einen Europacup-Platz aufrecht. Dieser würde zur Teilnahme an der Qualifikation zur Conference League berechtigen, sollte Leverkusen neben dem Meistertitel den DFB-Pokal gewinnen.

Fällt die Meisterentscheidung am Samstag?

Mit Spannung erwartet werden die Auftritte von Bayern (gegen Köln) und Stuttgart (gegen Frankfurt), die sich am Samstag keine Niederlagen leisten dürfen. Ansonsten würde Leverkusen, das den Spieltag am Sonntag gegen Bremen abschliesst, vom Sofa aus Meister.

Tabakovic trifft schon wieder Box aufklappen Box zuklappen Am Freitagabend gelang Haris Tabakovic beim 4:0-Heimsieg von Hertha Berlin gegen Hansa Rostock sein 19. Saisontreffer. Damit ist der 29-jährige Schweiz-Bosnier der beste Torschütze der 2. Bundesliga.