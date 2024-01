Legende: Verletzte sich bei einem Tackling Manuel Akanji. Keystone/Dave Thompson

FA Cup: Akanji muss verletzt runter

Manuel Akanji musste im englischen Cup am Sonntag schon früh vom Platz. Der Schweizer Nationalspieler verletzte sich in der Drittrunden-Partie gegen den Zweitligisten Huddersfield in der 14. Minute. Nach einem mit Gelb bestraften, schmerzhaften Tackling konnte Akanji noch einige Minuten weiterspielen, ehe er sich auswechseln liess. Ohne den Winterthurer, aber mit dem erstmals seit Mitte August wieder fitten Kevin de Bruyne, gewann der Titelverteidiger problemlos 5:0.