Legende: Verzichtete gegen seinen Ex-Klub auf einen Jubel Declan Rice mit Teamkollege Jakub Kiwior. AP Photo/Ian Walton

Premier League: Arsenal mit Rekordsieg

Arsenal hat das London-Derby bei West Ham gleich mit 6:0 für sich entschieden und damit seinen höchsten Auswärtssieg seit Einführung der Premier League gefeiert. Die entscheidende Differenz schufen die «Gunners» in der Viertelstunde vor der Pause, in der sie gleich 4 Tore erzielten. Dank dem Kantersieg liegt Arsenal weiter punktgleich mit Manchester City (ein Spiel weniger) und 2 Punkte hinter Liverpool auf Rang 3. Manchester United gelang derweil der 4. Serie in Folge. Das siegbringende 2:1 auswärts gegen Aston Villa erzielte Scott McTominay in der 86. Minute.