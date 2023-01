Arsenal zwingt auch Manchester United in die Knie

Legende: Traf gegen Manchester United doppelt Arsenal Stürmer Eddie Nketiah. Eddie Nketiah

England: Arsenal jubelt spät

Granit Xhakas Arsenal bleibt in der Premier League eine Klasse für sich. Der Leader schlug Manchester United zuhause in einem hochklassigen Spiel mit 3:2 und baute seine Serie der Ungeschlagenheit auf 13 Spiele aus. Zum Matchwinner avancierte Eddie Nketiah. Der Stürmer glich die zwischenzeitliche Führung von United nach Vorlage von Xhaka aus (24.) und erzielte in der 90. Minute den viel umjubelten Siegtreffer. Im September hatten die «Gunners» die bisher einzige Liga-Niederlage gegen United kassiert. Erster Verfolger der Londoner bleibt Manchester City, das Wolverhampton dank drei Toren von Erling Haaland 3:0 besiegte. Für Haaland waren es die Liga-Tore 23 bis 25. Manuel Akanji spielte bei City durch. Der Rückstand der zweitplatzierten «Skyblues» beträgt bei einer Partie mehr 5 Punkte.

Spanien: Barcelona siegt weiter

Barcelona hat seine Spitzenposition behauptet und seine Erfolgsserie fortgesetzt. Nach dem 1:0 gegen Getafe ist das Team seit Ende Oktober und elf Pflichtspielen ungeschlagen. Pedri (35.) erzielte beim Heimsieg das entscheidende Tor.