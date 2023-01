Spanien: Barça punktgleich mit Real

Der FC Barcelona musste sich nach zuvor 5 Meisterschaftssiegen in Folge im Stadt-Derby gegen Espanyol Barcelona zu Hause mit einem 1:1 begnügen. Zwar gingen die Gastgeber in der 7. Minute durch Marcos Alonso in Führung, jedoch glich Joselu in der 73. Minute per Penalty aus. Damit stehen Barça und Real Madrid, das am Freitag gegen Valladolid 2:0 gesiegt hatte, neu punktgleich an der Tabellenspitze.

