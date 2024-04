Legende: Haben allen Grund zur Freude Bologna-Spieler, hier nach dem 2:0 durch Alexis Saelemaekers. imago images/LaPresse

Serie A: Bologna rückt Juventus auf die Pelle

Der FC Bologna mit den drei Schweizern Michel Aebischer, Remo Freuler und Dan Ndoye ist weiter im Hoch. Am Ostermontag bezwang Bologna zu Hause Salernitana mit 3:0. Aebischer spielte dabei durch, Freuler wurde nach einem Assist (zum 2:0) in der 74. Minute ausgewechselt. Ndoye kam nach einer Stunde auf den Platz. Für Bologna war es der 7. Sieg aus den letzten 8 Ligaspielen. Nur gegen Inter Mailand zog der Klub aus der Universitätsstadt zuhause den Kürzeren (0:1). Bologna rückt nun 2 Punkte an Juventus (Platz 3) heran. Der Vorsprung auf die AS Roma wuchs – mindestens bis am Montagabend – auf 6 Punkte an.