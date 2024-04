Legende: Stand bei ManCitys Sieg im Mittelpunkt Kevin De Bruyne (mitte) nach seinem Treffer zum 1:1 gegen Crystal Palace. imago images/Action Plus

Premier League: De Bruyne führt ManCity zum Sieg

Kevin De Bruyne erwischte beim ungefährdeten 4:2-Sieg von Manchester City bei Crystal Palace einen Sahnetag. Der Belgier glich Jean-Philippe Matetas frühen Führungstreffer (3.) noch in der Startviertelstunde (13.) per herrlichem Schlenzer aus. Nach der Pause begann ManCitys Dominanz Früchte zu tragen. Rico Lewis, Erling Haaland und erneut De Bruyne erhöhten bis zur 70. Minute auf 4:1 für die Gäste, die knapp 80% Ballbesitz aufwiesen. Odsonne Edouards 2:4 in der Schlussphase war nichts mehr als Resultatkosmetik. Bei den «Citizens» wurde Manuel Akanji zur Pause eingewechselt. ManCity schliesst damit mindestens bis am Sonntagabend punktemässig zu Liverpool auf.

10:22 Video Archiv: ManCity erledigt die Pflicht souverän Aus Champions League – Highlights vom 06.03.2024. abspielen. Laufzeit 10 Minuten 22 Sekunden.