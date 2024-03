Legende: Ballen gemeinsam die Faust Noah Okafor (r.) und Rafael Leao. Imago/Antonio Balasco

Serie A: Milan bezwingt Lazio dank spätem Tor

Noah Okafor hat Milan in der Serie A zu einem 1:0-Sieg geschossen. Der Schweizer Nati-Stürmer wurde erst in der 71. Minute eingewechselt und markierte 17 Zeigerumdrehungen später aus kurzer Distanz sein 5. Saisontor. Gegner Lazio hatte bereits ab der 57. Minute und Gelb-Rot gegen Luca Pellegrini in Unterzahl spielen müssen. In der hitzigen Nachspielzeit flogen zwei weitere Römer vom Platz. In der Tabelle liegt Milan neu noch 1 Punkt hinter dem zweitplatzierten Juventus.

Ligue 1: PSG mit Nullnummer gegen Monaco

Leader Paris St-Germain hat im Topduell der 24. Runde in Frankreich in Monaco 0:0 gespielt. In der 1. Halbzeit waren die Gastgeber nahe am Führungstreffer, im 2. Durchgang drehte Meister PSG auf. Auf Seiten der Monegassen stand kein Schweizer auf dem Platz: Denis Zakaria fehlte gesperrt, Goalie Philipp Köhn sass wie bereits im letzten Spiel nur auf der Bank. In der Tabelle bleibt Monaco auf Platz 3, 13 Punkte hinter den Parisern.