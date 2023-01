Legende: Sorgte für den 6. und den 7. Streich Breel Embolo. imago images/Independent Photo Agency

Frankreich: Embolo mit Saisontreffern 9 und 10

Bei Monacos 7:1-Kantersieg gegen Aufsteiger Ajaccio (ohne den verletzten Kevin Spadanuda) steuerte Breel Embolo die letzten beiden Tore bei. Nur gerade 2 Minuten brauchte der Schweizer Stürmer, um nach seiner Einwechslung per Kopf zu treffen (63.). Kurz vor Schluss doppelte er zum Endstand nach (89.). Es waren Embolos Saisontore 9 und 10 in der Ligue 1. Am Mittwoch war er bereits beim 2:2 gegen Lorient erfolgreich gewesen. Sein Sturmkollege Wissam Ben Yedder erzielte in der 1. Halbzeit innert nur 14 Minuten einen lupenreinen Hattrick. Monaco bleibt damit im Jahr 2023 ungeschlagen.