Legende: Fliegt ins Glück Remo Freuler bejubelt sein Premierentor. Imago/Gribaudi/Image Photo

Serie A: Bolognas Hoch hält an

Das 2:0 von Bologna gegen Abstiegskandidat Hellas Verona war bereits der 5. Sieg in Folge für das Team von Trainer Thiago Motta. Remo Freuler, der im Sommer von Nottingham Forest zu den Norditalienern stiess, erzielte bei seinem 21. Liga-Einsatz sein 1. Tor der Saison. Der Schweizer Nationalspieler traf in der 65. Minute nach schöner Vorlage per Direktabnahme zum 2:0. Mit Dan Ndoye und dem in der 82. Minute eingewechselten Michel Aebischer kamen beim siegreichen Heimteam auch die weiteren Schweizer zum Einsatz. Dank dem 13. Erfolg in der laufenden Meisterschaft eroberte Bologna den 4. Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde.