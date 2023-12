Legende: Herzt seinen Schützling Trainer Miguel Angel Sanchez und Torschütze Portu. Alex Caparros/Getty Images

LaLiga: Gironas Hoch hält an

Girona hat in der spanischen LaLiga im 17. Spiel den 14. Saisonsieg eingefahren. Das Überraschungsteam aus Katalonien schlug Alaves Vitoria zuhause verdient mit 3:0 und verdrängte damit Rekordmeister Real Madrid wieder von der Tabellenspitze. Der ukrainische Top-Torschütze Artem Dowbyk brachte Girona in der 23. Minute nach einem Abpraller per Kopf in Führung, kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Portu auf 2:0. Mit seinem 10. Saisontor war wiederum Dowbyk per Penalty für den 3:0-Schlussstand besorgt (58.).