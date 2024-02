Legende: Erzielte das Führungstor Wiktor Zyhankow. David Ramos/Getty Images

LaLiga: Girona kehrt zum Siegen zurück

Nach drei Spielen ohne Sieg hat Girona in der 26. Runde wieder drei Punkte eingefahren. Die Überraschungsmannschaft aus Katalonien schlug Rayo Vallecano zuhause mit 3:0 und verdrängt Barcelona wieder vom 2. Platz. Der Ukrainer Wiktor Zyhankow brachte Girona in der 52. Minute auf die Siegerstrasse, in der Nachspielzeit doppelte Savio mit zwei Toren nach. Der Rückstand auf Leader Real Madrid beträgt damit wieder 6 Punkte.