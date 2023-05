Legende: Feierte seine Torpremiere in der Serie A Samuel Iling Junior. imago images/LaPresse

Serie A: Juventus auf CL-Kurs

Juventus Turin hat im Kampf um die Champions-League-Qualifikation einen wichtigen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri setzte sich am Sonntag bei Atalanta Bergamo mit 2:0 durch und schob sich mit nun 66 Punkten an Lazio Rom vorbei auf Rang 2. Den Sieg leitete der 19-jährige Startelfdebütant Samuel Iling Junior (56.) mit seinem ersten Serie-A-Tor ein, Dusan Vlahovic erhöhte in der 8. Minute der Nachspielzeit.

Scottish Premiership: Celtic holt den Titel vorzeitig

Celtic Glasgow ist zum 53. Mal schottischer Meister, zum 17. Mal seit der Jahrtausendwende. Mit dem 2:0 bei Heart of Midlothian machte der Titelverteidiger vier Runden vor Schluss alles klar. Die zweitplatzierten Glasgow Rangers, die am kommenden Wochenende beim Old Firm, dem Glasgower Derby, dem Erzrivalen Spalier stehen müssen, haben als Rekordmeister Schottlands nur noch zwei Titel Vorsprung auf den Stadtrivalen. Zum Kader von Celtic gehört auch der Schweizer Keeper Benjamin Siegrist, der allerdings in dieser Saison zu keinem Liga-Einsatz kam.