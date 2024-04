Legende: Bejubelte seinen 4. Saisontreffer Fabian Schär. Imago/Shutterstock

Premier League: Newcastle deklassiert Tottenham

Newcastle United hat im Kampf um die europäischen Plätze einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen Tottenham setzten sich die «Magpies» zuhause gleich mit 4:0 durch. Fabian Schär war dabei in der 87. Minute per Kopf erfolgreich und erzielte sein 4. Saisontor. Dank einem Doppelpack von Alexander Isak und einem Treffer von Anthony Gordon hatte das Heimteam zu diesem Zeitpunkt bereits mit 3:0 geführt. Durch den Dreier zog Newcastle an Manchester United vorbei und belegt mindestens bis am Samstagabend den 6. Tabellenplatz.