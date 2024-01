Legende: Hatte gegen Chelsea gut lachen Jürgen Klopp. Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Premier League: Liverpool erteilt Chelsea eine Lektion

Im ersten Liga-Spiel nach der Rücktrittsankündigung von Trainer Jürgen Klopp am Saisonende hat sich Leader Liverpool schadlos gehalten. Die «Reds» fertigten Chelsea an der Anfield Road gleich mit 4:1 ab und festigten Platz 1 in der Tabelle. Diogo Jota (23.), Conor Bradley (39.), Dominik Szoboszlai (65.) und Luis Diaz (79.) trafen für das Heimteam. Christopher Nkunku verkürzte zwischenzeitlich auf 1:3. Erster Verfolger ist weiterhin Manchester City. Beim Comeback von Erling Haaland nach 10 Partien gewannen die «Skyblues» (ohne den angeschlagenen Manuel Akanji) gegen Burnley (bis 59. mit Zeki Amdouni) 3:1.

LaLiga: Mini-Sieg für Barcelona

Auch Barcelona muss sich im Sommer einen neuen Coach suchen, Trainer Xavi verlässt die Katalanen nach mehreren schwachen Ergebnissen. Gegen Osasuna wurde die nächste Enttäuschung beim 1:0 trotz mehr als 20-minütiger Überzahl nur mit Mühe verhindert. Joker Vitor Roque (63.) traf gut eine Minute nach seiner Einwechslung, kurz darauf musste aufseiten der Gäste Innenverteidiger Unai Garcia mit Gelb-Rot vom Feld (67.).