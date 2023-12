Legende: Auswärts jubelt ManCity nicht in Himmelblau Rodri, Bernardo Silva und Torschütze Jack Grealish (v.l.) Imago/Pro Sports

Premier League: Manchester City mit Doublette zum Sieg

Ohne den verletzten Erling Haaland ist Manchester City bei Abstiegskandidat Luton zu einem mühevollen 2:1-Sieg gekommen. Das Guardiola-Team, bei dem Manuel Akanji erst in der Nachspielzeit eingewechselt wurde, geriet Ende der 1. Halbzeit in Rückstand, ehe Bernardo Silva (62.) und Jack Grealish (65.) die Partie für die «Citizens» drehten. Damit befinden sich an der Tabellenspitze nun 4 Teams innerhalb von 4 Punkten. Everton setzte mit einem 2:0 über Chelsea seinen erstaunlichen Zug fort und feierte den 4. Sieg aus den letzten 5 Spielen.

Ligue 1: Lotomba siegt mit Nizza

Das Spitzentrio in der Ligue 1 bewegt sich im Gleichschritt: Nach den 2:1-Siegen von Leader Paris SG und Monaco (3.) am Samstag gewann das zweitklassierte OGC Nizza am Sonntag mit demselben Resultat. Das Team des Schweizers Jordan Lotomba schlug Reims im eigenen Stadion. Den Gästen gelang durch Yunis Abdelhamid in der 78. Minute der 1:1-Ausgleich, doch Jérémie Boga schlug 4 Minuten später zurück.