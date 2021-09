Legende: Garantierte Tore, Tore und Tore Mario Mandzukic. Keystone

Italien: Mandzukic «stellt die Schuhe in den Schrank»

Mario Mandzukic beendet seine Karriere. Der 35-jährige Kroate schrieb auf Instagram einen Brief an den «kleinen Mario» und meinte damit sich selbst. «Du wirst den Moment erkennen, um abzutreten, diese Schuhe in den Schrank zu stellen – und du wirst es nicht bereuen», schrieb der Milan-Stürmer zum Abschluss. «Fussball wird immer ein Teil deines Lebens sein, aber du freust dich auf ein neues Kapitel.» Mandzukic spielte unter anderem für Juventus Turin, Bayern München und Atlético Madrid. 2013 gewann er mit Bayern die Champions League. Mit Kroatien wurde er 2018 Vize-Weltmeister.

00:40 Video Archiv: Mandzukic schiesst Kroatien in den WM-Final Aus FIFA WM 2018 Clips vom 11.07.2018. abspielen